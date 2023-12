Koreanische Produktionen am dritthäufigsten angesehene OTT-Contents im Ausland

Photo : YONHAP News

Zuschauer im Ausland sehen laut einer Studie über OTT-Dienste koreanische Produktionen am dritthäufigsten an.Entsprechende Ergebnisse einer Studie zum Nutzungsverhalten in Bezug auf OTT-Dienste und dem OTT-Markt veröffentlichte die Koreanische Kommunikationskommission (KCC), die südkoreanische Rundfunkaufsicht, am Freitag.Zuschauer in untersuchten Ländern wie Großbritannien, Japan, Mexiko und Brasilien sahen demnach über OTT-Dienste koreanische Produktionen am häufigsten nach Contents aus ihrem eigenen Land und den USA an.In Großbritannien nannten 92,1 Prozent der befragten Zuschauer Großbritannien als Herkunftsland von Videocontents, die sie in den letzten zwölf Monaten ansahen. Dahinter folgten die USA mit 77,4 Prozent und Südkorea mit 42,5 Prozent.In Japan lagen nationale Produktionen mit 89,5 Prozent an der Spitze, gefolgt von denen aus den USA mit 58,3 Prozent und Südkorea mit 41,3 Prozent.In Mexiko belegte Südkorea mit 61,8 Prozent den dritten Platz hinter Mexiko und den USA. In Brasilien kam Südkorea mit 50 Prozent auf Platz drei hinter Brasilien und den USA.Nach weiteren Angaben schauten Zuschauer in Indonesien und Taiwan koreanische Produktionen häufiger als solche aus ihrem eigenen Land. Sie betrachteten die koreanische Kultur im Allgemeinen, einschließlich des K-Pops, positiv, so das Ergebnis.