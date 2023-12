Umfrage: Über 80 Prozent der Südkoreaner sehen gelungene Rückkehr zur Normalität nach Pandemie

Photo : YONHAP News

Acht von zehn Südkoreanern meinen, dass sowohl die Gesellschaft als auch das persönliche Leben mittlerweile aus der Corona-Pandemie heraus zur Normalität zurückgekehrt seien.Das ergab eine Umfrage, für die die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) im November 1.500 Erwachsene befragte.Nach Angaben der Behörde am Freitag antworteten 83,5 Prozent der Befragten, dass die Gesellschaft zur Normalität zurückgekehrt sei.81,6 Prozent sprachen von einer gelungenen Rückkehr des persönlichen Alltagslebens in den Vor-Corona-Zustand.Die KDCA hatte im März einen Plan für den Übergang zu einem alltäglichen Verwaltungssystem für Covid-19 aufgestellt und diesen schrittweise umgesetzt.Ende August wurde Covid-19 bei der Einstufung von Infektionskrankheiten in die Klasse 4 herabgestuft.Die Corona-Testzentren der öffentlichen Gesundheitszentren werden am 31. Dezember geschlossen.