„12.12: The Day” lockt zehn Millionen Zuschauer ins Kino

Der Film „12.12: The Day” hat bei der Zuschauerzahl die Marke von zehn Millionen überschritten.Laut dem Filmverleih Plus M Entertainment wurde am frühen Sonntagmorgen die Zehn-Millionen-Schwelle durchbrochen. Das gelang am 33. Tag nach dem Kinostart am 22. November.Damit wurde „12.12: The Day“ der 22. südkoreanische Film, der zehn Millionen Zuschauer ins Kino lockte.Der Film des Regisseurs Kim Sung-su spielt vor dem Hintergrund des Militärputschs vom 12. Dezember 1979 unter der Führung des damaligen Kommandeurs des Sicherheitskommandos Chun Doo-hwan. In der filmischen Rekonstruktion der höchst dramatischen neun Stunden des Kampfes zwischen den Putschisten und den Gegnern spielten Hwang Jung-min und Jung Woo-sung die Hauptrollen.