Zahl koreanischer Studenten in China sank in sechs Jahren auf ein Fünftel

Photo : YONHAP News

Die Zahl der für ein Studium nach China gegangenen Südkoreaner ist in den letzten sechs Jahren auf ein Fünftel geschrumpft.Laut Daten des Bildungsministeriums am Montag gab es mit Stand vom 1. April dieses Jahres 15.857 südkoreanische Studenten, die in China an einer Universität oder Graduiertenschule studierten oder einen Sprachkurs besuchten.Die Zahl der südkoreanischen Studenten in China war von 16.372 im Jahr 2001 jedes Jahr gestiegen und hatte 2017 mit 73.240 den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2001 erreicht. Verglichen mit der damaligen Zahl wurde innerhalb von sechs Jahren ein Rückgang von 78,3 Prozent verzeichnet.Der Anteil der Studenten in China von allen südkoreanischen Studenten im Ausland sank gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 12,9 Prozent in diesem Jahr.Der entsprechende Anteil hatte 2001 die Zehn-Prozent-Marke übertroffen und war aufgrund des Booms des Studiums in China 2017 auf 30,5 Prozent gestiegen.Die gesunkene Zahl der koreanischen Studenten in China wird auf das gebremste Wirtschaftswachstum des Landes und dessen strenge Corona-Regeln während der Pandemie zurückgeführt.Unter den Ländern, in denen Südkoreaner studieren, erfreuen sich die USA mit 33,1 Prozent des größten Anteils. Dort gibt es 40.755 südkoreanische Studierende.