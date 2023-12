Ausgaben für Umweltschutz machen 2 Prozent des BIP aus

Photo : YONHAP News

Die Ausgaben Südkoreas für den Umweltschutz lagen im Jahre 2021 bei 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).Dies bedeute, dass jeder einzelne Südkoreaner 920.000 Won oder 706 Dollar zum Umweltschutz ausgab, teilte das Umweltministerium am Montag mit.Nach der Statistik des Ministeriums erhöhten sich die gesamtwirtschaftlichen Umweltschutzkosten des Landes auf 47,7 Billionen Won oder 36,6 Milliarden US-Dollar, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Der Anteil am BIP fiel jedoch von 2,39 Prozent im Vorjahr auf 2,29 Prozent.Der Großteil der Ausgaben floss mit 36,4 Prozent in den Bereich Abwasserwirtschaft, gefolgt von der Luftreinhaltung mit 24,4 Prozent.