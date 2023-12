Seoul will bis 2027 mehr U-Bahnzüge auf Linien 4, 7 und 9 einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will bis 2027 über 100 Milliarden Won einsetzen, um mehr Züge auf den stark ausgelasteten U-Bahnlinien 4, 7 und 9 bereitzustellen.Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, dass von den hierfür bis 2027 zu erwartenden Projektkosten in Höhe von 102,4 Milliarden Won (79 Millionen Dollar) 25 Prozent oder 25,6 Milliarden Won aus der Staatskasse gesichert worden seien.Sie plant eine Aufstockung um insgesamt acht Einheiten von U-Bahnzügen auf den Linien 4, 7 und 9.Die Züge der Linie 9 waren im letzten Jahr zu 194,8 Prozent ausgelastet, die der Linie 4 zu 185,5 Prozent und die der Linie 7 zu 160,6 Prozent. Die Stadtverwaltung rechnet im Falle des Einsatzes weiterer Züge mit einer Senkung auf etwa 150 Prozent in der Hauptverkehrszeit.Die Stadtverwaltung versprach aktive Bemühungen, um durch die Senkung des Auslastungsgrades auf 150 Prozent den Bürgern eine entspannte und sichere Fahrt mit der U-Bahn zu ermöglichen.