Südkorea will nationales Zentrum zu Menschenrechten in Nordkorea gründen

Photo : YONHAP News

Südkorea will ein Museum zur Sammlung und Aufbewahrung von Daten zu Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea gründen.Die Nationalversammlung verabschiedete am 21. Dezember den Haushalt für 2024. Dabei wurde auch ein Budget für die Gründung eines nationalen Zentrums zu Menschenrechten in Nordkorea gebilligt.Ziel des geplanten Zentrums nach dem Vorbild eines Holocaust-Museums ist es, die Schmerzen der nordkoreanischen Flüchtlinge, der in Nordkorea Festgehaltenen und der dorthin Entführten sowie die damit zusammenhängende Wahrheit öffentlich zu dokumentieren. Auch sollen im In- und Ausland vorhandene Materialien zu Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea zusammengetragen, geordnet und archiviert werden.Die Regierung will in den nächsten drei Jahren 26 Milliarden Won (20 Millionen Dollar) einsetzen, um das Zentrum im Jahr 2027 fertigzustellen.