Nordkoreas Arbeiterpartei kommt zu Jahresabschlusstreffen zusammen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Arbeiterpartei hat am Dienstag ihr Jahresabschlusstreffen begonnen.Bei der mehrtägigen Sitzung werden eine Jahresbilanz gezogen und Pläne für das kommende Jahr aufgestellt.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch nahm auch Machthaber Kim Jong-un an der neunten erweiterten Plenarversammlung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei 2023 teil.Er bezeichnete demnach 2023 als Jahr einer großen Wende und eines großen Wandels. Nationale Macht und Prestige seien gesteigert worden. Auf dem glorreichen Kurs der Entwicklung seien große Spuren hinterlassen worden.Zu den insgesamt sechs Tagesordnungspunkten zählt auch die Überprüfung der Umsetzung des diesjährigen Staatshaushalts und des nächstjähriges Budgets.Nordkorea hält seit 2019 Vollversammlungen der herrschenden Arbeiterpartei am Jahresende ab, um auf das auslaufende Jahr zurückzublicken und den politischen Kurs für das neue Jahr festzulegen.Über die Ergebnisse berichtet Kim selbst. Sein Bericht gilt als eine Art Neujahrsansprache und wird am ersten Tag des Jahres von den Staatsmedien verbreitet.