Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neugeborenen in Südkorea ist im Oktober stark zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Oktober 18.904 Kinder geboren, 8,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Der Rückgang fiel zwar geringer als im August und September aus. Es ging jedoch den 13. Monat in Folge im Vorjahresvergleich abwärts.Die Zahl der Sterbefälle kletterte im Oktober im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent auf 30.793.Demnach wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 11.889 verbucht.