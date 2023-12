Schauspieler Lee Sun-kyun tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun ist heute tot aufgefunden worden.Er war bewusstlos, als er gegen 10.30 Uhr in einem Auto in der Nähe eines Parks im Bezirk Jongno in Seoul entdeckt wurde. In dem Fahrzeug wurde Zündkohle gefunden.Gegen den 48-Jährigen wurde seit Oktober wegen des Verdachts des illegalen Drogenkonsums ermittelt. Die Polizei ging davon aus, dass Lee in der Wohnung einer Angestellten einer Nobelbar mehrmals Marihuana oder Ketamin konsumiert haben soll.Sowohl ein einfacher Test mit Reagenz als auch zwei präzise Tests fielen jedoch negativ aus.Lee erlangte mit seiner Rolle im Erfolgsfilm „Parasite“ des Regisseurs Bong Joon-ho von 2019 weitweiten Ruhm. „Parasite“ gewann die Goldene Palme bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes und wurde bei den Academy Awards als bester Film ausgezeichnet.