Über 8.000 Polizisten sollen bei Feierlichkeiten zum Jahreswechsel für Sicherheit sorgen

Mehr als 8.000 Polizisten sollen bei Feierlichkeiten an Silvester und Neujahr für die Sicherheit sorgen.Die Nationale Polizeibehörde kündigte am Mittwoch an, 8.277 Polizeibeamte an 132 Orten einzusetzen, an denen große Veranstaltungen zum Jahreswechsel geplant seien und besonders viele Menschen erwartet würden.Die Polizei rechnet mit etwa 1,17 Millionen Besuchern bei Silvesterfeierlichkeiten. Gemeinsam mit lokalen Behörden und der Feuerwehr führte sie für ein Crowd-Management Sicherheitskontrollen durch.Beim traditionellen Glockenläuten am Pavillon Bosingak in Seoul werden über 100.000 Menschen erwartet. Die Polizei will dort mit 2.300 Beamten vor Ort sein. Unter anderem will sie Straßen in der Umgebung absperren.