Nationales Umfrage: 77 Prozent der Südkoreaner nutzen OTT-Dienste

Immer mehr Menschen in Südkorea nutzen laut einer Umfrage OTT-Dienste.



Entsprechende Ergebnisse einer Umfrage zur Nutzung der Rundfunkmedien 2023 veröffentlichte die Koreanische Kommission für Kommunikation am Donnerstag.



Hierfür wurden im Zeitraum von Juni bis August landesweit 7.055 Menschen ab 13 Jahren befragt.



Laut den Ergebnissen nutzen 77 Prozent der Befragten OTT-Dienste, damit fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Unter den Altersgruppen verzeichneten Menschen in ihren Zwanzigern mit 97,8 Prozent den höchsten Wert, gefolgt von Teenagern mit 97,6 Prozent.



86,3 Prozent, damit der größte Anteil, nutzen Smartphones, wenn sie Sendungen über OTT-Dienste ansehen. Die Nutzung eines Fernsehgeräts stieg um 5,9 Prozentpunkte auf 22,1 Prozent.



Der am häufigsten genutzte OTT-Dienst ist YouTube mit 71 Prozent, gefolgt von Netflix mit 35,7 Prozent. Tving kam auf 9,1 Prozent, Coupang Play auf 6,3 Prozent.



Am häufigsten sehen sich Südkoreaner über OTT-Dienste mit 60,9 Prozent Unterhaltungssendungen an. Dahinter folgten Serien und Nachrichten.