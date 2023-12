Südkorea führt nächstes Jahr Visa für Workation probeweise ein

Photo : KBS News

Südkorea führt im neuen Jahr Visa für Workation ein, damit sich im Homeoffice befindliche Ausländer langfristig hierzulande aufhalten können.Das Justizministerium kündigte am Freitag an, dass Digital Nomad Visa am 1. Januar probeweise eingeführt würden.Workation ist eine Zusammensetzung aus den englischen Begriffen „work“ und „vacation“. Es bedeutet, dass Menschen an einem Urlaubsort oder Touristenziel Fernarbeit und gleichzeitig Urlaub machen. Länder in Europa, Lateinamerika und Südostasien stellen bereits Visa für Workation aus.Das geplante Visum für digitale Nomaden ermöglicht einen bis zu einjährigen Aufenthalt in Südkorea. Dieser kann einmal um ein Jahr verlängert werden.Antragsteller müssen mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einer Branche als Angestellte eines Unternehmens haben und mindestens das Doppelte des vorjährigen Bruttonationaleinkommens pro Kopf in Südkorea verdienen.Die Anträge können bei südkoreanischen diplomatischen Auslandsvertretungen gestellt werden. Auch mitreisende Familienangehörige können ein Visum beantragen.Ausländer, die sich bereits für einen kurzfristigen Aufenthalt in Südkorea befinden, können zu einem Visum für Workation wechseln, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.