Südkoreas Verteidigungsminister: Leichtwasserreaktor in Yongbyon seit Sommer in Betrieb

Photo : KBS News

Ein experimenteller Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Nuklearkomplex Yongbyon ist laut dem südkoreanischen Verteidigungsminister bereits im Sommer in Betrieb gegangen, damit mehrere Monate früher als der von der IAEA genannte Oktober.Entsprechendes äußerte Shin Won-sik am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Pressekorps für das Verteidigungsministerium.Es habe Medienberichte gegeben, nach denen seit Mitte Oktober erkennbar gewesen sei, dass der experimentelle Leichtwasserreaktor in Yongbyon in Betrieb sei. Jedoch sei einige Monate davor, im Sommer, Kühlwasser erkannt worden, sagte Shin.Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hatte am 21. Dezember gesagt, dass seit Mitte Oktober der Austritt von warmem Wasser aus dem Kühlsystem des experimentellen Leichtwasserreaktors gesichtet worden sei. Das weise auf die laufende Inbetriebnahme des Reaktors hin.Shin sagte auch, dass nicht die gesamte Anlage in Betrieb genommen worden sei, sondern lediglich ein elementarer Teil. Mit der Phase der Ergänzung der Ausrüstung oder der Anlage sei begonnen worden. Es werde davon ausgegangen, dass es etwa im kommenden Sommer zu einem normalen Betrieb kommen werde.Spekulationen darüber, dass Nordkorea mit dem Leichtwasserreaktor mehr Atomsprengköpfe herstellen werde, seien wenig zuverlässig. Ein Leichtwasserreaktor diene gewöhnlich zur Stromerzeugung. Nordkorea sage, dass der Reaktor für die Stromversorgung in Yongbyon gedacht sei. Nordkorea der Lüge zu überführen, sei aber schwierig, hieß es weiter.