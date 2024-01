2023 war das wärmste Jahr in Korea

Photo : YONHAP News

Das Jahr 2023 ist das wärmste Jahr auf der koreanischen Halbinsel gewesen.Laut Daten der meteorologischen Behörde Südkoreas am Mittwoch lag die Durchschnittstemperatur im ganzen Land im vergangenen Jahr bei 13,7 Grad.Das stellt die höchste Jahresdurchschnittstemperatur seit 1973 dar, dem Basisjahr für Wetteraufzeichnungen.Damit wurde die 2016 verzeichnete bislang höchste Durchschnittstemperatur von 13,4 Grad um 0,3 Grad übertroffen. Auf Platz drei rangiert das Jahr 2021 mit einem Durchschnittswert von 13,3 Grad.Von Januar bis November 2023 lag die Durchschnittstemperatur im Land in keinem Monat unter dem Durchschnittswert der letzten 30 Jahre.Im Dezember fiel lediglich im Zeitraum vom 16. bis 25. Tag der Landesdurchschnittswert unter den Gefrierpunkt.Am 8. Dezember war es ungewöhnlich warm, in einigen Teilen kletterte das Quecksilber auf über 20 Grad. Demnach wurde die höchste Dezembertemperatur erneuert.Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) schrieb in ihrem am 30. November veröffentlichten vorläufigen Bericht zum Jahr 2023, es sei nahezu sicher, dass 2023 das wärmste Jahr in der 174-jährigen Beobachtungsgeschichte sein werde.