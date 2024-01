Mauern des Palastes Gyeongbok nach erster Restauration nach Graffiti-Angriff enthüllt

Photo : YONHAP News

Die mit Graffitis beschmierten Mauern des Palastes Gyeongbok in Seoul sind nach ersten Restaurationsarbeiten wieder enthüllt worden.Die erste Restaurationsphase wurde inzwischen abgeschlossen. Am Donnerstag enthüllte die Behörde für Kulturerbe die Palastmauern, von denen mittels Laser- und Dampfreinigung die Anstriche entfernt wurden.Die zweite Phase soll nach der Winterzeit erfolgen.Die Restaurationsarbeiten sind bisher zu etwa 80 Prozent abgeschlossen. Während der Arbeiten wurden im Tagesschnitt über 29 Restaurierungsexperten eingesetzt.Die Behörde beschloss auf der Grundlage des 2020 überarbeiteten Gesetzes zum Kulturgutschutz, die gesamten Restaurationskosten zu schätzen und Schadenersatz zu fordern.An den Mauern des Hauptpalastes der Joseon-Dynastie waren am 16. Dezember Graffitis entdeckt worden. Zwei Verdächtige, ein 18-jähriger Mann und seine 17-jährige Freundin, wurden daraufhin von der Polizei festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger in seinen Zwanzigern, der am 17. Dezember Graffitis an die Palastmauern gesprüht haben soll, wurde verhaftet.