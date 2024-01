Experte: Kim Jong-un sucht offenbar direkten Dialog mit Japan

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sucht offenbar den direkten Dialog mit Japan.Zu dieser Einschätzung gelangte ein südkoreanischer Experte, nachdem Kim letzte Woche zu dem schweren Erdbeben in Japan kondoliert hatte.Kims Schreiben an Premier Fumio Kishida könne Teil einer Taktik sein, unter Umgehung Südkoreas direkt mit Japan zu sprechen, sagte Seo Bok-hyun von der Abteilung für Nordkorea-Forschung des Koreanischen Instituts für Nationale Vereinigung (KINU) am Montag.Seine Einschätzung begründete er auch damit, dass Nordkoreas Schießübungen mit Küstenartillerie und die Veröffentlichung des Briefes an Kishida zeitlich zusammenfielen.Es sei davon auszugehen, dass Kim Bereitschaft zu Gesprächen über humanitäre Angelegenheiten signalisiert habe. Dabei sei offenbar auch berücksichtigt worden, dass das Kabinett Kishida die Tür für den Dialog mit Nordkorea zur Lösung der Entführungsfrage geöffnet habe, sagte Seo.Kim wählte in einer auf den 5. Januar datierten Trostbotschaft an Kishida die Anrede „Seine Exzellenz“. In dem Schreiben brachte er Mitgefühl wegen der Bebenschäden in der Präfektur Ishikawa zum Ausdruck. Erstmals hatte Kim damit einem japanischen Premierminister eine Botschaft zukommen lassen.