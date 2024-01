20-jähriges Bestehen des „Dream Program” für Wintersport-Erlebnisse für ausländische Jugendliche

Photo : KBS News

Das „Dream Program“ der südkoreanischen Provinz Gangwon feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen.Eingeladen werden Jugendliche aus Ländern, in denen es keine oder kaum Gelegenheiten für die Ausübung von Wintersport gibt.Das Programm wurde 2004 im Zuge der Bewerbung um die Austragung der Olympischen Winterspiele in PyeongChang ins Leben gerufen.Dieses Jahr machen über 130 Jugendliche mit. Bislang wurden mehr als 2.500 Teilnehmer aus 97 Ländern begrüßt.Julian Yee, Trainer beim Dream Program, sagte, er sei einst selbst ein Programmteilnehmer gewesen und heute als Trainer dabei. Er hoffe, dass er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung den jüngeren Generationen bei der Erfüllung ihrer Träume helfen könne.Etwa 180 frühere Programmteilnehmer wurden in ihrer Heimat Nationalsportler und gingen bei internationalen Wettkämpfen an den Start.Zum diesjährigen Programm wurden auch 14 Athletinnen und Athleten eingeladen, die an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Gangwon teilnehmen werden. Das Sportfest wird am 19. Januar eröffnet.Die iranische Langläuferin Parastou, die bei der Jugend-Olympiade starten wird, sagte, dass es im Iran keine Langlaufpisten und kaum Schnee gebe. Für sie sei es ein großes Glück, in Korea trainieren zu können.Das Dream Program erfüllt damit weiterhin seine Funktion, Jugendlichen aus aller Welt Freude am Wintersport zu vermitteln.