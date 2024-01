Nordkoreas Machthaber bezeichnet Südkorea als Hauptfeind

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Südkorea als Hauptfeind bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte er beim Besuch von Waffenfabriken am Montag und Dienstag, wie Nordkoreas Medien am Mittwoch berichteten.Nordkoreas Staatsfernsehen KCTV meldete, Kim habe die Republik Korea als Hauptfeind seines Landes eingestuft. Er habe auch gesagt, was Nordkorea in den Beziehungen zu einem feindlichen Staat priorisieren sollte, sei die Stärkung der militärischen Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und der Abschreckung eines Atomkriegs.Kim sagte auch, dass Nordkorea nicht einseitig ein großes Ereignis auf der koreanischen Halbinsel herbeiführen werde. Aber Nordkorea habe nicht die Absicht, vor einem Krieg zurückzuscheuen.Falls Südkorea die Anwendung von Gewalt gegen Nordkorea wage, werde Nordkorea nicht zögern, alle verfügbaren Mittel zu mobilisieren, um Südkorea zu vernichten, drohte Kim außerdem.Es ist das erste Mal, dass Kim persönlich Südkorea als Hauptfeind bezeichnete. Damit verschärfte er seine Rhetorik, nachdem er bei der Plenarsitzung der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei feindlichen Staaten bezeichnet hatte.Angesichts Kims Äußerungen nehmen die Befürchtungen zu, dass sich ein äußerst harter Kurs Nordkoreas gegenüber Südkorea abzeichnen könnte.Auf heute von Nordkoreas Medien veröffentlichten Fotos sind mehrere Dutzend Startfahrzeuge für ballistische Kurzstreckenraketen zu sehen.Es handelt sich vermutlich um Raketen mit einer Reichweite von 600 Kilometern, die alle Teile der koreanischen Halbinsel erreichen können. Experten meinen, dass dies mit Kims Bemerkung bei der Sitzung der Arbeiterpartei über die Befriedung des ganzen südkoreanischen Gebiets zu tun haben könne.