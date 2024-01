Erstmals mehr Menschen ab 70 in Südkorea als solche in ihren Zwanzigern

Photo : KBS News

In Südkorea hat die Bevölkerung ab 70 Jahren zum ersten Mal die Zahl der Einwohner in ihren Zwanzigern übertroffen.Nach Angaben des Innenministeriums am Mittwoch sind mit Stand 31. Dezember 2023 51 Millionen 325.329 Menschen als Einwohner registriert. Verglichen mit dem Vorjahr seien dies 113.709 weniger.Die Zahl der registrierten Einwohner ist damit das vierte Jahr in Folge geschrumpft, seit sie 2020 erstmals zurückgegangen war.Der natürliche Bevölkerungsrückgang betrug 118.881 Menschen.Die zahlenmäßige Differenz zwischen weiblichen und männlichen Einwohnern beträgt knapp 194.000. Etwa 25,5 Millionen Einwohner sind männlich, während 25,7 Millionen weiblich sind.Nach Altersgruppen betrachtet, stellen die Menschen in ihren Fünfzigern mit 16,94 Prozent die größte Gruppe.Knapp 6,32 Millionen Menschen sind 70 oder älter. Ihre Anzahl übertraf damit zum ersten Mal seit Beginn der statistischen Erfassung der registrierten Einwohnerzahl die der Einwohner in ihren Zwanzigern. Es gibt rund 6,2 Millionen Menschen in ihren Zwanzigern.