Nordkorea feuert ballistische Rakete ins Ostmeer ab

Nordkorea hat am Sonntag gegen 14.55 Uhr eine ballistische Rakete ins Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte geht davon aus, dass es sich um eine ballistische Mittelstreckenrakete handelt.Das Militär ermittle derzeit die Reichweite, Flughöhe und Geschwindigkeit des Projektils. Im engen Informationsaustausch mit den USA und Japan werde die volle Einsatzbereitschaft aufrechterhalten, fügte ein Beamter des JCS hinzu.Auch das japanische Verteidigungsministerium erklärte, dass Nordkorea eine mögliche ballistische Rakete abgeschossen habe und mahnte die Schifffahrt zur Vorsicht. Die Rakete sei offenbar außerhalb der japanischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) gelandet.Es ist in diesem Jahr Nordkoreas erste Provokation mit einer ballistischen Rakete. Sie erfolgte 27 Tage nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) am 18. Dezember letzten Jahres.Am 17. und 18. Dezember letzten Jahres hatte Nordkorea zweimal Provokationen mit Raketen verübt.