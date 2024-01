﻿Nordkoreas Außenministerin besucht Russland

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Cheo Son-hui ist am Sonntag nach Russland abgereist.Dies meldete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Choe reist damit erstmals nicht als Mitglied einer Abordnung ins Ausland.Choes Besuch in Russland erfolgt auf Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow. Er hatte Nordkorea im Oktober letzten Jahres besucht.Die Außenministerin wird voraussichtlich bis Mittwoch in Moskau sein, um mit ihrem Amtskollegen über die bilaterale Zusammenarbeit zu sprechen.Große Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, ob bei dem Treffen auch der Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland sowie ein Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea erörtert werden.