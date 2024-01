Nordkorea löst für Südkorea zuständige Organe auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea treibt auf Anweisung von Machthaber Kim Jong-un die Auflösung von Organen voran, die für den Umgang mit Südkorea zuständig sind.Seit Freitagnachmittag ist kein Sendesignal des staatlichen Radiosenders Radio Pjöngjang (Pyongyang Pangsong) mehr zu empfangen. Die Website ist nicht mehr erreichbar.Radio Pjöngjang wurde laut Informationen von einem nordkoreanischen Organ betrieben, das sich mit Südkorea-Angelegenheiten befasst. Zu dem Sendestopp kam es offenbar im Zuge der Liquidierung der für Südkorea zuständigen Organe.Radio Pjöngjang strahlte seit den 1960er Jahren an Menschen in Südkorea gerichtete Sendungen aus, um sie zu einer volksdemokratischen Revolution anzustacheln.Nordkorea begann auch mit der Liquidierung von verschiedenen Organen und Organisationen, die dem privaten Austausch mit Südkorea dienen. Es wird davon ausgegangen, dass auch die Eingliederung der Abteilung Einheitsfront der Arbeiterpartei in das Außenministerium vollzogen wird.