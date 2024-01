Reiseangebot nach Nordkorea findet bei Russen großen Anklang

Photo : YONHAP News

Das erste Reiseangebot nach Nordkorea nach der Pandemie findet bei Russen großen Anklang.Das berichtete das US-amerikanische Nachrichtenunternehmen NK News unter Berufung auf das russische Reisebüro Wostok Intur, das Paketreisen nach Nordkorea anbietet.Mehr als 100 Russen hätten sich für eine viertägige Reise beworben, die sie in die Hauptstadt Pjöngjang und zu einem Skiplatz an der Ostküste führen wird.Die Reisen seien bereits ausgebucht, so dass die Agentur keine Bewerbungen mehr annimmt, hieß es. Reisen von Russen nach Nordkorea erfolgen aufgrund einer Vereinbarung beim Gipfeltreffen im September des Vorjahres.An der ersten Reise vom 9. bis 12. Februar nehmen 100 Russen teil, darunter 70 Touristen. Ebenfalls mitreisen werden Reisebetreuer und Reporter. Das Reisepaket kostet pro Person 750 US-Dollar.Nordkorea hatte im Januar 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seine Grenzen für Touristen aus dem Ausland geschlossen.