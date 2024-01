Koreanischer Film „Exhuma“ zu Filmfestspielen Berlin eingeladen

Photo : YONHAP News

Der koreanische Okkultismusfilm „Exhuma“ ist zu den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Wie der Filmverleih ShowBox am Donnerstag bekannt gab, werde „Exhuma“ bei der 74. Berlinale vom 15. bis 25. Februar in der Sektion „Forum“ gezeigt.Der Mystery-Film von Regisseur Jang Jae-hyun handelt von mysteriösen Ereignissen, von denen ein Geomantiker, ein Bestatter und ein Schamanenpaar nach der Verlegung eines verdächtigen Grabs für eine große Menge Geld betroffen sind. Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin und Lee Do-hyun spielen die Hauptrollen.Zwei weitere koreanische Filme wurden zur Berlinale eingeladen. Der Actionfilm „The Roundup: Punishment“ wird in der Sektion „Berlinale Special Gala“ gezeigt, der Animationsfilm „Circle“ von Regisseurin Joung Yu-mi in „Berlinale Shorts“.Die Filme, die um den Goldenen Bären konkurrieren werden, werden am 22. Januar bekannt gegeben.