Koreanischer Schauspieler Yoo Teo für BAFTA Awards nominiert

Der Film „Past Lives“ der koreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song hat bei den British Academy Film Awards (BAFTA Awards) 2024 drei Nominierungen erhalten.Laut der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Nominierungsliste wurde das Liebesdrama in den Kategorien „Bester nicht-englischsprachiger Film“ und „Bestes Originaldrehbuch“ nominiert. Der südkoreanische Schauspieler Yoo Teo geht ins Rennen um den Preis für den besten Hauptdarsteller.Bei den BAFTA Awards wurde der koreanische Film „The Handmaiden“ (Die Taschendiebin) 2018 als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Der Oscar-Gewinner „Parasite“ gewann 2020 zwei BAFTA-Preise für den besten nicht-englischsprachigen Film und das beste Originaldrehbuch.Youn Yuh-jung gewann 2021 für ihre Rolle in „Minari“ als erste Südkoreanerin den BAFTA-Preis als beste Nebendarstellerin.„Past Lives“ (Deutscher Titel: Past Lives – In einem anderen Leben) handelt von einer Frau und einem Mann, die sich über 20 Jahre nach ihrem Abschied in der Kindheit in Südkorea in New York wieder finden. Die koreanischstämmige US-amerikanische Schauspielerin Greta Lee und Yoo spielen die Hauptrollen.Die Preisverleihung findet am 18. Februar im Southbank Centre in London statt.