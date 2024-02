55 Prozent der Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern reichen Kündigungsschreiben ein

Photo : YONHAP News

Über 6.400 Assistenzärzte von 100 führenden Lehrkrankenhäusern in Südkorea haben bisher ihr Kündigungsschreiben eingereicht.Vizegesundheitsminister Park Min-soo teilte am Dienstag mit, dass mit Stand 23 Uhr am Montag 6.415 Assistenzärzte, 55 Prozent der in der Ausbildung befindlichen Ärzte in 100 Lehrkrankenhäusern, ihr Kündigungsschreiben eingereicht hätten. Keine der Kündigungen sei akzeptiert worden.Es sei bestätigt worden, dass 1.630 der betreffenden Nachwuchsmediziner oder 25 Prozent den Arbeitsplatz verlassen hätten, hieß es.Vor-Ort-Kontrollen des Gesundheitsministeriums in zehn Lehrkrankenhäusern ergaben, dass mit Stand 22 Uhr am Montag 1.091 Assistenzärzte ihr Kündigungsschreiben eingereicht haben. 737 von ihnen sind nicht zur Arbeit erschienen.Das Ministerium habe 728 Personen aufgefordert, zur Arbeit zurückzukehren, erklärte Park. Den restlichen 29 war bereits zuvor eine entsprechende Anordnung erteilt worden.Beim von der Regierung eingerichteten Melde- und Unterstützungszentrum für Schäden durch kollektives Handeln von Ärzten wurden bisher 34 Schadensfälle gemeldet. Dazu zählen 25 abgesagte Operationen.Die für den Umgang mit der kollektiven Aktion von Ärzten zuständige Zentrale des Gesundheitsministeriums habe am Dienstag beschlossen, das System zur Notfallversorgung unter die Lupe zu nehmen. Sie werde die medizinischen Einrichtungen unterstützen, um die medizinische Grundversorgung aufrechtzuerhalten, teilte der Vizeminister weiter mit.