Südkorea will den 14. Juli zum Tag der nordkoreanischen Flüchtlinge bestimmen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, den 14. Juli zum Tag der nordkoreanischen Flüchtlinge zu erklären.Das gab Vereinigungsminister Kim Yung-ho am Mittwoch bekannt.Am 14. Juli 1997 trat das Gesetz zum Schutz der nordkoreanischen Flüchtlinge und für die Unterstützung bei deren Ansiedelung in Kraft.Die Regierung plant, eine Verordnung über verschiedene Gedenktage zu ändern, um den Tag der nordkoreanischen Flüchtlinge zum nationalen Gedenktag zu machen. Am 14. Juli dieses Jahres soll die erste Zeremonie hierfür veranstaltet werden.Das Vereinigungsministerium äußerte die Erwartung, dass die Einführung des Tags der nordkoreanischen Flüchtlinge die Gelegenheit bieten werde, diese in der Mitte der Gesellschaft aufzunehmen und die soziale Integration zu fördern.Ein Ministerialer sagte, die soziale Integration der aus Nordkorea Geflüchteten sei wichtig für die Vorbereitung auf die Wiedervereinigung. Der Tag der nordkoreanischen Flüchtlinge könnte dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bürger für die Wiedervereinigung geschärft wird.