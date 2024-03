Russische Balletttruppe führt in Pjöngjang Dornröschen auf

Photo : YONHAP News

Eine russische Balletttruppe hat in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang Dornröschen aufgeführt.Die Aufführung habe tags zuvor im Mansudae Kunsttheater stattgefunden, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Das Ballettensemble unter Leitung des russischen Vize-Kulturministers Andrei Maluishev traf demnach nach am Montag in Nordkorea ein. Die Tänzerinnen und Tänzer gehören zur Niederlassung in Primorsky des Mariinsky Theaters in Wladiwostok.KCNA zitierte russische Beamte, darunter auch den Gouverneur der fernöstlichen Region Primorje, Oleg Kozhemyako, wonach die Aufführung dank der Staatschefs beider Länder möglich gewesen sei.Nordkorea und Russland hatten zuletzt ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen verstärkt. Den Anlass dafür gab ein Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im September letzten Jahres.Anfang der Woche hatte Kim Putin zur Wiederwahl gratuliert. Darin erwähnte er auch das jüngste Spitzengespräch, das eine "historische" Wende im bilateralen Verhältnis herbeigeführt habe.