USFK-Kommandeur: USA müssen weiterhin in 28.500 amerikanische Soldaten in Südkorea investieren

Photo : KBS News

Die USA müssen nach Einschätzung des Kommandeurs der US-Streitkräfte in Korea (USFK) für die Verteidigung Südkoreas weiterhin in die 28.500 amerikanischen Militärangehörigen in Südkorea investieren.Zu den Investitionen zählten bi-, tri- und multilaterale Übungen auf und außerhalb der koreanischen Halbinsel, sagte General Paul LaCamera am Mittwoch (Ortszeit) in einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses.Er sagte auch, dass sich Nordkorea im Moment eher auf die Aufrechterhaltung des Regimes Kim Jong-un als einen Angriff auf Südkorea konzentriere.Die oberste Priorität von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sei die Überlebensfähigkeit des Regimes. Hierfür entwickele er Massenvernichtungswaffen. Er bereite sich darauf vor, sein Land zu verteidigen, und das sei seine oberste Priorität, hieß es weiter.