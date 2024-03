NK News: Zukunft der UN-Expertengruppe für Überwachung der Nordkorea-Sanktionen gefährdet

Photo : YONHAP News

Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten ist die Zukunft der Expertengruppe des Sanktionsausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Nordkorea ungewiss geworden.Das schrieb das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf UN-Quellen.Der Weltsicherheitsrat soll laut NK News am Freitag (Ortszeit) darüber abstimmen, ob das Mandat des Expertengremiums verlängert wird. Jedoch wird befürchtet, dass Unstimmigkeiten zwischen Russland und China und den übrigen ständigen Mitgliedern, den USA, Großbritannien und Frankreich, zur Einstellung der Arbeit des Gremiums führen könnten.Die Expertengruppe ist mit der Überwachung der Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea betraut. Sie untersucht Sanktionsverstöße Nordkoreas und erstellt zweimal jährlich ausführliche Berichte hierzu.Sollte die Arbeit des Gremiums beendet werden, werde eine weitere Berichterstattung der UN über die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gestoppt, so NK News.Im Vorfeld der Abstimmung hätten Russland und China vorgeschlagen, Teile des Sanktionsregimes gegen Nordkorea mit Auslaufklauseln zu versehen, sagten zwei UN-Quellen. Moskau habe auch darauf gedrängt, die Häufigkeit der Berichterstattung der Expertengruppe von zweimal auf einmal pro Jahr zu reduzieren.