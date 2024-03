USFK-Kommandeur: USA bei Übergabe von Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea auf gutem Weg

Photo : YONHAP News

Die USA sind laut dem Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK) beim Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea auf einem guten Weg.Das sagte General Paul LaCamera am Donnerstag (Ortszeit) in einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des Senats.Er verneinte die Frage, ob sich die Übergabe der Wartime Operational Control (OPCON) an Südkorea verzögere. Dies sei Standard-basiert, nicht zeitbasiert, sagte er.Südkorea und die USA hatten bei einem Verteidigungsministertreffen 2014 die Grundsätze für den Transfer der OPCON ausgearbeitet. Sie beruhen auf drei Bedingungen, darunter die Sicherung der militärischen Schlüsselfähigkeiten der südkoreanischen Armee, um die gemeinsame Verteidigung durch Südkorea und die USA anzuführen.Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Übergabe des Kriegskommandos an Südkorea kaum beschleunigt werden könnte. Grund ist, dass sich das internationale Sicherheitsumfeld aufgrund der Verbesserung der Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas und der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verändert und sich ein neuer Kalter Krieg abzeichnet.