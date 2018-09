Gedung Putih Mulai Mengatur KTT Kedua dengan Korea Utara

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam surat pribadinya meminta Presiden Trump untuk membuka KTT kedua antara Korea Utara dan AS.Gedung Putih menyatakan bahwa dalam surat tersebut Kim menyampaikan pesan yang hangat dan positif, termasuk permintaan untuk membuka KTT kedua dengan AS.Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyatakan bahwa KTT kedua kemungkinan akan digelar di sela pembukaan sidang Majelis PBB, namun pihaknya belum menyebutkan tanggal pelaksanaan KTT secara pasti.Korea Utara dan AS diperkirakan dapat menggelar KTT pada tahun ini, sesuai dengan jadwal politik AS, proses negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS, serta hasil KTT antara dua Korea.Sementara itu, stasiun penyiaran NBC di AS memberitakan bahwa ada kemungkinan Korea Utara telah memproduksi lima hingga delapan unit senjata nuklir pada tahun ini.Mereka melaporkan bahwa Korea Utara tetap menyembunyikan kegiatan produksi senjata nuklir meskipun telah melaksanakan KTT dengan AS.NBC menyampaikan bahwa pemerintahaan Trump cukup terbuka dalam membahas hubungannya dengan Korea Utara, namun tetap mencari cara untuk menguatkan tekanan akibat tindakan sembunyi-sembunyi tersebut.