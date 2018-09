Album BTS Menempati Urutan Puncak Tangga Lagu Oricon Jepang

Photo : YONHAP News

Album terbaru boyband fenomenal Korea Selatan BTS berhasil menempati urutan pertama tangga lagu Oricon di Jepang.Big Hit Entertaiment yang menaungi BTS menyatakan bahwa album "Love Yourself: Answer" yang diluncurkan pada tgl.24 Agustus lalu berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu Oricon pada pekan pertama bulan September.Ini adalah kali keempat BTS mencetak prestasi yang sama setelah album kedua "Youth" pada bulan September 2016, "Love Yourself: Her" pada bulan Oktober 2017 dan album ketiga "Face Yourself" pada bulan April 2018 lalu.Album terbaru BTS juga telah menempti urutan puncak tangga lagu BillBoard 200 dan Gaonchart Korea pada bulan Agustus lalu.