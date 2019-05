Sejumlah Kapal Besar Terdeteksi di Pelabuhan Nampo, Korea Utara

Photo : YONHAP News

Siaran Voice of America (VOA) pada hari Kamis (16/5/19) melansir bahwa sejumlah kapal besar baru-baru ini terdeteksi di pelabuhan Nampo, Korea Utara.Sebelumnya sebuah kapal kargo Korea Utara yang disita oleh Amerika Serikat pernah berlabuh di pelabuhan Nampo tersebut.VOA mengatakan dengan mengutip perusahaan analisis citra satelit, "Planet Lap" yang berbasis di AS, bahwa dua unit kapal besar pernah bermunculan dan menghilang di seputar pelabuhan Nampo dalam periode tanggal 9 Mei hingga 14 Mei.VOA menjelaskan bahwa salah satu dari dua unit kapal besar tersebut, memiliki ukuran yang sama dengan kapal kargo Korea Utara "Wise Honest" yang disita oleh AS atas tuduhan pelanggaran sanksi internasional.Pelabuhan Nampo merupakan pelabuhan utama yang menangani batu bara di Korea Utara, dan setidaknya sejak tanggal 16 April hingga 14 Mei tahun ini, telah terlihat tujuh unit kapal berlalu-lalang.