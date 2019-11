Photo : YONHAP News

Sebuah grup K-Pop yang sedang naik daun, BTS mempertahankan posisinya dalam tangga album "Billboard 200" selama setahun.Album repackage yang dirilis pada bulan Agustus 2018 lalu, yakni "LOVE YOURSELF: ANSWER" kembali masuk dan menduduki peringkat ke-165 dalam "Billboard 200" yang diumumkan pada hari Selasa (5/11/19) waktu setempat.Menurut pihak Billboard pada hari Rabu (6/11/19), album tersebut sudah masuk ke dalam peringkat "Billboard 200" selama 52 minggu.Billboard mengatakan bahwa album tersebut menjadi album K-Pop pertama yang terus bertahan selama satu tahun di "Billboard 200."Selain itu, album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" juga sekarang menduduki peringkat ke-149 dalam "Billboard 200."