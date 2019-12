“Parasite” Dinominasikan Tiga Pengharagaan Golden Globe

Photo : KBS

Film Korea Selatan, "Parasite" karya sutradara Bong Joon-ho, masuk ke dalam nominasi serangkaian Penghargaan Golden Globe.Pada hari Senin (9/12/19) waktu setempat, The Hollywood Foreign Press Association mengumumkan lima sutradara dalam daftar nominasi penghargaan sutradara terbaik, yakni The Golden Globe 2020, termasuk sutradara Bong Joon-ho untuk film "Parasite."Selain itu, film Korea Selatan ini juga termasuk dalam nominasi penghargaan film berbahasa asing terbaik dan skenario terbaik.The Golden Globe Awards ke-77 akan digelar di Beverly Hills, California, AS pada tanggal 5 Januari 2020.