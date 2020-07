Menhan Korsel dan Komandan USFK Bertemu untuk Bahas Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo mengadakan pertemuan tertutup dengan Komandan Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), Robert Abrams pada hari Selasa (07/07/20) kemarin.Menurut berbagai sumber pemerintah Korea Selatan pada hari Rabu (08/07/20), Jeong dan Abrams telah bertemu sehari sebelumnya dan diyakini bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS telah menjadi agenda utama dalam pembicaraan tersebut.Di tengah berlanjutnya pandemi COVID-19, Korea Selatan dan AS belum memutuskan apakah latihan militer gabungan mereka yang dijadwalkan pada bulan Agustus mendatang akan dilanjutkan, disingkatkan, atau dibatalkan sepenuhnya.Jika disingkatkan atau dibatalkan, maka mereka harus mempertimbangkan kembali latihan tersebut, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dalam pengalihan kontrol operasi perang (OPCON) dari AS ke Korea Selatan pada tahun 2022.Setelah menguji kemampuan operasional awal untuk transfer OPCON pada Agustus tahun lalu, keduanya diharapkan untuk melakukan tes kemampuan operasional tahap keduanya pada musim panas ini.