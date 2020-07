WHO Akui Kemungkinan COVID-19 Dapat Menyebar Melalui Udara

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) pada hari Kamis (09/07/20) waktu setempat, merilis pedoman baru yang mengakui laporan-laporan tentang penularan COVID-19 melalui udara, namun tidak mengonfirmasi bahwa COVID-19 dapat menular melalui udara.Berdasarkan Kantor Berita Inggris, Reuters, WHO mengakui dalam pedoman transmisi terbarunya bahwa beberapa laporan yang berkaitan dengan ruangan yang ramai telah menunjukkan adanya kemungkinan penularan melalui udara.WHO memperkenalkan kasus penularan di restoran, pusat kebugaran, dan tempat latihan paduan suara.Namun, WHO menambahkan masih perlu lebih banyak penelitian tentang penularan COVID-19 dan mempertahankan pendapatnya bahwa COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan air liur dari orang yang batuk atau bersin.