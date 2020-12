Kimchi dan Budaya Membuat Kimchi Didaftarkan ke dalam Arsip Web Perpustakaan Nasional Inggris

Photo : YONHAP News

World Institute of Kimchi pada hari Rabu (16/12/20) menyatakan bahwa sebuah situs yang memperkenalkan Kimchi dan budaya membuat Kimchi alias Gimjang ke Eropa yakni Gimjang Project, didaftarkan ke dalam arsip web perpustakaan nasional Inggris.Arsip web yang dikelola oleh beberapa juru arsip dan kurator Inggris tersebut merupakan sebuah kumpulan situs web yang mewakili warisan budaya Inggris atau memiliki nilai internasional.Situs web Gimjang Project (www.kimjangproject.com) didaftarkan ke dalam bagian "sejarah makanan" dari 107 tema di arsip web tersebut.Selain memperkenalkan masakan khas Korea, Kimchi dan budaya Gimjang, situs web Gimjang Project mengandung isi tentang nilai inti budaya komunitas, jenis, ciri khas Kimchi di masing-masing daerah di Korea, beragam resep Kimchi, dan sebagainya.Pengelola Gimjang Project, World Institute of Kimchi menyediakan berbagai data berupa dokumen, foto, dan video melalui Yayasan Pertukaran Budaya Korea Selatan dan Inggris sejak tahun 2018 dan meluncurkan situs Gimjang Project dengan dana kesejahteraan Inggris.Pihak World Institute of Kimchi menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan kegiatannya untuk memperkenalkan Kimchi dan budaya Gimjang kepada berbagai negara selain Inggris.