Atlet Panahan Korsel, An San, Siap Rebut Medali ke-3 di Olimpiade Tokyo

Photo : YONHAP News

Atlet panahan putri Korea Selatan, An San, akan berjuang meraih medali ke-3 dalam Olimpiade Tokyo.An San akan bertanding melawan Ren Hayakawa dari Jepang di babak semi final cabang olahraga panahan nomor perorangan putri yang digelar di Lapangan Panahan Yumenoshima di Tokyo pada Jumat (30/07).Ren Hayakawa adalah seorang atlet kelahiran Korea yang kemudian menjalani naturalisasi menjadi warga negara Jepang dan memilliki nama Korea Um Hye-ryeon.Sementara itu, An San telah meraih 2 medali emas dalam pertandingan di nomor beregu putri dan campuran. Jika menang dalam pertandingan nomor perorangan putri hari Jumat (30/07) ini, maka An akan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih 3 medali Olimpiade dalam sejarah penahan Korea Selatan.Bersama dengan itu, atlet panahan dengan usia tertua di tim Korea Selatan, Kang Chae-young, juga berjuang untuk memperoleh medali keduanya dalam Olimpiade Tokyo.Jika An San dan Kang Chae-young berhasil maju ke babak final, maka keduanya akan bersaing memperebutkan medali emas.Hingga hari Jumat (30/07) siang, Korea Selatan telah meraih total empat medali emas, tiga medali perak, dan lima medali perunggu dalam Olimpiade Tokyo.