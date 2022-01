Wamenlu Korsel dan AS Bahas Upaya Denuklirsasi di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan telepon dan membahas upaya denuklirsasi di Semenanjung Korea, termasuk perihal serangkaian uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara belakangan ini.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (18/01) waktu setempat bahwa Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan rekannya dari Korea Selatan, Choi Jong-gun, telah membahas berbagai hal dalam pembicaraan via telepon.Menurutnya, kedua belah pihak kembali mengonfirmasi pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS dalam upaya menghadapi tantangan global di abad ke-21.Terlebih lagi mengenai Korea Utara, Sherman mengecam peluncuran rudal terbaru Korea Utara yang melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, dan keduanya berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam mewujudkan denuklirsasi lengkap di Semenanjung Korea.