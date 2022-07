KOSPI Naik Hampir 2%, Ditutup di Kisaran 2.330 Poin

Photo : YONHAP News

Nilai Indeks Saham Gabungan Korea (KOSPI) yang sempat tergelincir ke bawah level 2.300 pada sesi perdagangan hari Rabu (06/07), melonjak hampir dua persen dari hari sebelumnya.KOSPI ditutup di level 2.224,27, mengalami kenaikan 42,26 poin atau 1,84 persen dari nilai penutupan hari sebelumnya.Di bursa saham, investor individu melakukan penjualan senilai 473,2 miliar won, sedangkan investor institusi dan investor asing melakukan pembelian masing-masing 316,4 miliar won dan 142,5 miliar won.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, ikut mengalami kenaikan 13,34 poin atau 1,79 persen, ditutup pada level 757,97 poin.Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 6,50 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.299,80 won per dolar AS.