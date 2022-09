Ajang Penganugerahan Penghargaan Seoul Drama Awards ke-17

Photo : YONHAP News

Acara penganugerahan penghargaan Seoul Drama Awards 2022 ke-17 digelar di KBS Hall pada hari Kamis (22/09) kemarin, dengan dihadiri oleh para sutradara drama, penulis skenario, dan aktor asing.Komite Penyelenggara Seoul Drama Awards mengumumkan bahwa drama Inggris 'Help' telah memenangkan tiga penghargaan dalam ajang tersebut.Drama 'Help' berkisah mengenai para pasien dan perawat di rumah sakit bagi warga lanjut usia yang merupakan tempat yang sangat rentan COVID-19. Aktor dan aktris utama di drama tersebut, Stephen Graham dan Jodie Comer, memenangkan penghargaan aktor dan aktris terbaik di kategori internasional.Sementara itu, drama Türkiye "Destan" dan "Hidden Truth" menerima penghargaan sebagai karya terbaik di kategori drama panjang.Penghargaan karya terbaik di kategori serial mini diberikan kepada drama Kanada "The Last Summer of the Raspberries' dan drama "Anne" dari Hongkong.Selain itu, penghargaan karya terbaik di kategori drama pendek diberikan untuk serial Prancis "Nobody's Child' dan serial Jerman "Take Me Home".Penghargaan sutradara terbaik dimenangkan oleh Akim Isker yang menyutradarai drama Prancis "Nobody's Child', dan penghargaan penulis skenario terbaik dianugerahkan kepada penulis Korea Selatan Han Hee-jeong untuk drama "The King's Affection".Drama Korea Selatan yang disiarkan di MBC "The Red Sleeve" dan "All of Us Are Dead" dari Netflex mendapatkan penghargaan sebagai karya terbaik drama Korea Selatan.Seoul Drama Awards adalah festival penghargaan untuk drama televisi di seluruh dunia, yang dirancang untuk mempromosikan keharmonisan antara drama dan penyiar.