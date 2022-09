Korsel, AS, Jepang Gelar Latihan Gabungan Militer di Laut Timur

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan melakukan latihan gabungan militer di Laut Timur pada 30 September di tengah ancaman Korea Utara yang meningkat.Angkatan Laut Korea Selatan dan AS serta Pasukan Bela Diri Maritim Jepang melakukan latihan Pacific Dragon di Hawaii, AS, pada awal bulan lalu.Kanada dan Australia juga berpartisipasi dalam latihan multinasional untuk mendeteksi dan melacak rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara.Latihan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Pertahanan dari ketiga negara pada bulan Juni lalu.Usai latihan gabungan militer Korea Selatan dan AS di Laut Timur pada Kamis (29/09), Pasukan Bela Diri Maritim Jepang akan bergabung untuk latihan gabungan trilateral.Dalam latihan militer trilateral kali ini, kapal perusak Korea Selatan Munmu Agung dan kapal induk USS Ronald Reagen milik AS serta pasukan penyerangnya akan bergabung bersama kapal perusak kelas Asahi dari Jepang.Latihan gabungan anti-kapal selam ketiga negara terakhir digelar di perairan internasional dekat Pulau Jejudo pada April 2017.Latihan gabungan kali ini merespons uji coba peluncuran rudal balistik dari kapal selam (SLBM) Korea Utara terakhir.