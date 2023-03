Photo : YONHAP News

"The Glory", serial drama Netflix Original produksi Korea Selatan, menduduki daftar puncak drama Netflix selama tiga minggu berturut-turut sejak perilisan bagian keduanya.Menurut platform agregasi peringkat resmi Netflix "Netflix Top 10" pada Rabu (29/03), "The Glory" bagian 2 berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori acara TV non-Inggris Netflix secara global, dengan total waktu penayangan selama periode dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Maret mencapai 48,35 juta jam.Setelah bagian 2 dirilis pada tanggal 10 Maret, The Glory telah ditonton selama 124,46 juta jam ditonton pada antara tanggal 6-12 Maret, dan 123,59 juta jam pada minggu ketiga di tanggal 13-19 Maret."The Glory" berkisah mengenai upaya balas dendam seorang korban kekerasan di sekolah, dan drama ini terus mempertahankan rekornya hingga ke minggu ketiga bulan Maret berkat kesuksesan global yang terus berlanjut.