Topan Khanun Akan Melanda Pantai Selatan Korsel Pada Kamis Dan Bergerak Ke Wilayah Pedalaman

Photo : korea meteorological administration

Topan Khanun diperkirakan akan mencapai wilayah pantai selatan Korea Selatan pada hari Kamis (10/08) sore dan terus bergerak ke arah utara ke daerah pedalaman tengah.Badan Meteorologi Korea Selatan (KMA) mengatakan bahwa badai tropis, yang saat ini berada di sebelah selatan Kyushu Jepang, akan terus bergerak ke arah utara dan mencapai perairan di lepas pantai selatan Korea Selatan pada hari Kamis pagi.Topan ini diperkirakan akan mencapai wilayah daratan pada Kamis sore sebelum bergerak ke utara ke daerah pedalaman di wilayah tengah. Topan ini diperkirakan akan bergerak ke Korea Utara pada Jumat (11/08) pagi.Saat topan Khanun bergerak mendekati Semenanjung Korea, Korea Selatan diprediksikan akan berada di bawah pengaruh topan mulai Rabu (09/08) sore, dengan angin kencang berkecepatan 40 meter per detik diperkirakan akan terjadi di wilayah pesisir selatan.Angin dengan kecepatan 30 meter per detik diperkirakan akan melanda Pulau Jeju, daerah pesisir selatan di Jeolla Selatan dan daerah pedalaman Provinsi Gyeongsang.KMA mengatakan bahwa bagian timur Korea Selatan diperkirakan akan diguyur hujan lebat pada hari Rabu dan Kamis, dengan curah hujan lebih dari 500 milimeter diperkirakan akan turun di Provinsi Gangwon bagian timur dan 400 milimeter untuk Provinsi Gyeongsang.Sedangkan wilayah barat Provinsi Gangwon dan Jeolla diperkirakan akan mengalami curah hujan 50 hingga 150 milimeter, sementara wilayah ibu kota dan Provinsi Chungcheong kemungkinan akan mengalami 50 hingga 100 milimeter.KMA mengatakan bahwa topan tersebut, dengan tekanan atmosfer saat ini 970 hektopascal di pusatnya dan kecepatan angin maksimum 35 meter per detik, diperkirakan akan tetap "kuat" atau lebih saat mencapai pantai selatan Korea Selatan.