Atlet Bisbol Hyun-jin Ryu Cetak Rekor Terbaru Di MLB AS

Photo : YONHAP News

Pelempar bisbol Hyun-jin Ryu dari Toronto Blue Jays di liga bisbol utama Amerika Serikat (AS) berhasil mencetak rekor terbaru untuk kedua kali di AS, yakni membuat pemukul dinyatakan out sebanyak 900 kali.Di dalam pertandingan melawan Cleveland pada hari Selasa (08/08), Ryu membuat atlet Gabriel Arias gagal memukul dalam skornya 0-0.Rekor Ryu tersebut merupakan kali kedua sebagai atlet bisbol Korea Selatan di AS setelah atlet Park Chan-ho.Sementara itu, Ryu juga pernah mencatatkan rekor yang membuat pemukul dinyatakan out sebanyak 1.238 kali ketika dirinya berada di tim Hanhwa Eagles, Liga Bisbol Korea pada tahun 2006-2012 lalu.