Pebulu Tangkis Korsel An Se-young Raih Gelar Juara China Open 2023

Photo : YONHAP News

Hasil pertandingan final Cina Open 2023 di sektor tunggal putri menempatkan pebulu tangkis tunggal putri asal Korea Selatan, An Se-young menjadi juara baru pada hari Minggu (10/09). Demikian An Se-young melanjutkan reputasinya sebagai pemain ranking nomor satu dunia.An Se-young sukses mengalahkan pesaing terkuatnya dari Jepang, Akane Yamaguchi yang kini menempati peringkat kedua dunia, dalam permainan dua pertandingan saja.Pada laga yang berlangsung di Olympic Sport Centre Gymnasium, Changzhou, hari Minggu (10/09), kemenangan atas Akane Yamaguchi lewat dua pertandingan dengan skor 21-10 dan 21-19 dalam durasi pertandingan 39 menit mengantarkan An Se-young naik ke puncak podium.Pertarungan sengit antara kedua pemain papan atas dunia itu berakhir dengan keunggulan An Se-young. Ini adalah kemenangan keempat beruntun yang dicatatkan oleh An, sekaligus mencatatkan kemenangan ke-sembilan tahun ini.Dengan kemenangan An Se-young ini, tim Korea Selatan berhasil membawa pulang dua gelar juara dalam Cina Open 2023. Sebelumnya, ganda campuran Seo Seung-jae dan Chae Yu-jung memenangkan laga final atas pasangan Prancis Thom Gicquel dan Delphine Delrue dengan skor 2-0. Sementara itu wakil Korea Selatan lainnya, yakni ganda putri Baek Ha-na dan Lee So-hee menjadi unggulan kedua.