Tim Dragon Boat Putri Korsel Berhasil Meraih Medali Perunggu

Photo : YONHAP News

Tim Dragon Boat putri Korea Selatan meraih medali perunggu dengan mengalahkan Korea Utara di dalam nomor 1.000 meter dragon boat di Asian Games Hangzhou 2022.Dalam pertandingan final yang digelar di Wenzhou Dragon Boat Centre pada hari Jumat (06/10), tim tersebut menambahkan medali perunggu dengan rekor 4 menit 55,668 detik.Medali perunggu tersebut adalah medali pertama dan juga terakhir yang diraih oleh tim dragon boat Korea Selatan.Korea Utara menempati urutan ke-4 dengan rekor 4 menit 56,501 detik.Tim dragon boat putra Korea Selatan di cabang nomor 1.000 meter menempati urutan ke-5 dengan skor 4 menit 33,679 detik, serta medali emas yang diraih oleh Indonesia.Sementara itu dari cabang olahraga lain, atlet bulu tangkis Korea Selatan An Se-young berhasil melaju ke babak final bulu tangkis tunggal putri di Asian Games Hangzhou 2022.An Se-young yang menempati urutan puncak di daftar dunia berhasil mengalahkan atlet Cina He Bingjiao di babak semifinal dengan skor 2-0.Majunya atlet bulu tangkis Korea Selatan ke babak final tunggal putri, merupakan kali pertama dalam 29 tahun setelah atlet Bang Soo-hyun yang menang di gelaran Asian Games Hiroshima 1994 silam.Ada kemungkinan besar An Se-young akan melawan atlet Cina Chen Yufei yang menggelar semifinal dengan atlet Jepang Aya Ohori.Sementara itu dalam pertandingan semifinal bulu tangkis ganda campuran, tim bulu tangkis Korea Selatan Seo Seung-jae dan Chae Yu-jung meraih medali perunggu.